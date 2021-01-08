"ضرب القفل بالمسدس ونزلت لأمي من سلم الخدامين".. قصة اقتحام رشدي أباظة منزل مريم فخر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد النجمة الكبيرة الراحلة مريم فخر الدين، إذ أنها من مواليد محافظة الفيوم في 8 يناير 1933 لأب مصري وأم مجرية وشقيقها الفنان يوسف فخر الدين.

ووقفت جميلة جميلات السينما المصرية مريم فخر الدين بطلة أمام الكثيرين من النجوم، أمثال عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وعمر الشريف ويحيى شاهين وعماد حمدي وفريد شوقي وشكري سرحان وأحمد مظهر ورشدي أباظة وغيرهم.

وخلال حوارها التلفزيوني الأخير مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" قبل رحيلها عن عالمنا في 3 نوفمبر 2014؛ روّت مريم فخر الدين موقفا لا تنساه جمعها بالدنجوان رشدي أباظة.

وقالت "مريم": "رشدي أباظة كان بيبصبصلي، وبعدين جِه هنا البيت ضرب القفل بالمسدس، لحد الآن عند قفل الباب في خُرم مكان طلقة مسدس رشدي أباظة، قومت أنا نازلة من سلم الخدامين رايحة لأمي".

تابعت: "قلت لأمي رشدي أباظة عندي في البيت، قالتلي إزاي يعني، أمي كانت قوية، جت معايا وفتحنا الباب لقيناه جايب كباب وويسكي وقاعد في الصالون هنا يشرب وياكل، أول ما شاف ماما قال أهلا أهلا وباس ماما، ماما قعدت جنبه وقعدت تسكر وتاكل معاه والليلة عدت كده وأنا قعدت على الرصيف".

أضافت: "رشدي طلب مني الزواج بس أنا مرضتش، رشدي أباظة أمه خواجاية، وأنا أمي خواجاية، وطريقته زيهم، وأنا ميمشيش عليّا الكلام ده".

مريم فخر الدين التي دخلت لعالم الفن صدفة، سرعان ما من أهم نجمات الزمن الجميل للسينما المصرية، ومن أبرز أعمالها: "رُد قلبي، الأرض الطيبة، ماليش غيرك، طائر الليل الحزين، قلب من ذهب، شفاه لا تعرف الكذب، وداعا يا حب" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009.

تزوجت 4 مرات بدون فرح وغابت عن دفن شقيقها.. أبرز المعلومات عن مريم فخر الدين