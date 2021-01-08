"حذروني من فقدان الصوت".. بسمة وهبة تتعرض للتنمر وهكذا علّقت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت الإعلامية بسمة وهبة، على المتنمرين عليها مؤخرا بعد ظهورها تتجول وتتنزه بصحبة ابنتها، على الرغم من أنها تواصل رحلة العلاج خارج البلاد، خاصة بعد تحذير الأطباء لها باحتمالية فقدان صوتها نتيجة الضغوط والإجهاد في العمل.

ونشرت وهبة، مقطع فيديو خلال وجودها داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عشان المتنمرين اللي مستكترين إني خارجة أنا وبنتي بنتفسح.. هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون.. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة في الأحبال الصوتية وإنذار بفقد الصوت بسبب الضغط وإجهاد العمل" .

وتابعت: "ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليّا أنا وبنتي اللي كانت في دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع أقرب ولا أشوفها وكانت في عزل تام.. إيه رأي المتنمرين لو بعد إذنهم ومايضايقهمش إني أخرج بنتي وأرفع معنويتها ومعنوياتي".

وأضافت: "أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها.. دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها.. شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضة ورا الكرسي كل ده كان في فمي برضه، صورة ورا صورة ورا صورة ودي حياتنا اللي أنتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا.. لا للإهانة".