حالته غير مستقرة.. نقل هادي الجيار للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل حالة الفنان هادي الجيار الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "الفنان هادي الجيار يتواجد بمستشفى الهرم منذ عدة أيام، وتم نقله ظهر اليوم الجمعة إلى العناية المركزة".

أضافت: "الجيار تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وحالته غير مستقرة ولكن ليست متدهورة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وكان المخرج تامر حمزة أعلن إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

ونشر "حمزة"، صورة الجيار وعلّق عليها: "الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا، محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال هادي الجيار مسلسل "شد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.