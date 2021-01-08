"في الحالتين".. شريف عبد المنعم يكشف تفاصيل أولى أغانيه بـ 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان شريف عبد المنعم، أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "في الحالتين".

أغنية شريف عبد المنعم "في الحالتين" هي الأولى له في 2021، من ألحانه وكلمات الشاعر رامي أمين، توزيع عبد الوهاب الرافعي.

عبد المنعم يقول لـ"الخليج 365" إن الأغنية تميل إلى اللون الدرامي، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور، معربا عن آمله في أن يكون 2021 عام سعادة وخير على الجميع.

وأوضح أنه كان منشغلا طوال الفترة الماضية في التحضير والعمل على أغاني جديدة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وكان شريف عبد المنعم طرح أغنية بعنوان "الزم بيتك" من كلمات رأفت عبد الباقي وألحان شريف عبد المنعم وتوزيع أسامة عبد الهادي، للتوعية بأهمية الجلوس في المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.