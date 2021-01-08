محمد هنيدي يشارك جمهوره صورة من مرحلة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة من فترة شبابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وعلق "هنيدي" على الصورة: "الورد ياخذ

من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل. كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك ازداد أعدائك وقل أصدقائك"، مستعيناً ببعض برامج تعديل الصورة وجودتها.

من ناحية أخرى، ينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه السينمائي الجديد "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.