فن ومشاهير

محمد هنيدي يشارك جمهوره صورة من مرحلة الشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة من فترة شبابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

 

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وعلق "هنيدي" على الصورة: "الورد ياخذ

من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل. كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك ازداد أعدائك وقل أصدقائك"، مستعيناً ببعض برامج تعديل الصورة وجودتها. 

 

 

من ناحية أخرى، ينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه السينمائي الجديد "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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