بالصورة – إطلالة أنيقة لإليسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدت بشياكة عالية جداً.

وأطلت ببدلة نسائية كلاسيكية باللونين الأبيض والأسود، إلا أنها إستطاعت أن تغيّر الكثير بهذه الإطلالة وتحوّلها الى إطلالة راقية ومثيرة بالوقت نفسه، بخطوة واحدة وهي التوب التي إختارتها تحت الجاكيت.

ولكل من تود أن تتبع خطوة إليسا هذه، عليها إختيار قميصاً عصرياً لا كلاسيكياً تحت جاكيت البدلة، وذلك لكسر رتابة اللوك، إضافة الى المجوهرات. فإليسا إعتمدت على إدخال اللون الأخضر من خلالها، ليكون الـPop of color، الذي يحتاجه كل لوك يطغى عليه اللونين الأبيض والأسود.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا وتجديد مدة الحجر والاقفال التام في لبنان، يبدو أن النجمة إليسا ستكون أول الفنانين الذي يطلقون كليباً بداية السنة الحالية.

وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة “نواعم” أنه جرى تصوير أغاني الألبوم الجديد بطريقة متميزة مع المخرجة أنجي جمال؛ وهو ما عرف عنه مدير أعمال إليسا أمين أبي ياغي بأنه مفاجأة منتظرة ستحمل الكثير من التجدد بعد سنة من الركود الفني الذي شهدته إليسا والعالم بأسره جرّاء فيروس كورونا.

“صاحبة رأي” سيلبس حلّة جديدة بداية الأسبوع المقبل، وسيكون متوفراً لمتابعي وجمهور صاحبة “ع بالي حبيبي”، وعُلم أيضاً أن شركتَي روتانا وديزر ستدعمان العمل المصور الجديد الذي سيكون للمرة الاولى بالنسبة إلى إليسا.