فن ومشاهير

محمد عبده يتلقى لقاح كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: شارك الفنان السعودي، محمد عبده، مقطعاً مصوراً له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس المستجد، اليوم الجمعة، ووجه رسالة للخائفين من التطعيم به.

وأشاد عبده في تصريحات لقناة "العربية" باستقبال الأطقم الطبية للمواطنين الذين يتوافدون للحصول على اللقاح.

وأشاد عبده بجهود بلاده في توفير اللقاح للمواطنين قائلا: "هذا الوطن الحبيب سهّل لنا الحصول على الدواء، واليوم هناك أمر مبشر جداً، فمن يتلقون اللقاح يومياً تتراوح أعدادهم بين 5 و6 آلاف، ونتمنى أن تزيد هذه النسبة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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