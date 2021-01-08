فردوس عبد الحميد تكشف كيف تسبب الزعيم في بكاء أحمد زكي

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد أثناء استضافتها أمس الخميس في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن تي في" المصرية، عن بكاء الفنان الراحل، أحمد زكي، بشدة بسبب الفنان عادل إمام.

وقالت "عبد الحميد" إنها كانت مرشحة و "أحمد زكي" للعب دور البطولة في فيلم "حب في الزنزانة"، من إنتاج عام 1983، ومن إخراج زوجها محمد فاضل.

وتابعت أنه بعد تعاقدها على الفيلم، فوجئت في الصحف بأن فاضل سيبدأ تصوير العمل الفني، ولكن بعد أن تم إسناد البطولة لعادل إمام و سعاد حسني.

وأشارت الممثلة المصرية القديرة إلى أن الخبر أصاب أحمد زكي بأزمة نفسية، وأبكاه أن الفيلم كان من نصيب عادل إمام في النهاية.

وأكدت في اللقاء التلفزيوني أنها في المقابل لم تحزن وإنما ضحكت، وقالت لنفسها إن الأمر سيكون موضوعياً أكثر بإسناد الدور لسعاد حسني.

ولفتت عبد الحميد إلى أن استقرار محمد فاضل على سعاد حسني للعب بطولة فيلمه "حب في الزنزانة" كان قبل زواجها منه.