أغنية تحذر "شادي فيروز" من خطر الرصاص الطائش

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: طرحت فرقة عكس التيار اللبنانية أغنية بعنوان "خبي راسك يا شادي" تتطرق فيها الى موضوع الرصاص الطائش العبثي الذي يطلق في المناسبات المختلفة مخلفاً ضحايا أبرياء.

ولاقت الأغنية رواجاً بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

"خبي راسك يا شادي" من غناء ماريا صوايا، كلمات باسل عبدالله، ألحان زياد صفير وإخراج نسرين برغل. تم إنتاجها بمبادرات فردية وتقارب فكرتها أغنية فيروز "شادي" حيث تقول في مطلعها:

"خبي راسك يا شادي

م مسلح طايش مهووس

معبى رصاصات زيادي

ومفلتها فوق الروس

بيكفي مرة بالماضي

ضعت بغنية فيروز

روق كفاها بلادي

من قنديلا الضو ينوص"

ويقول مؤلف الأغنية باسل عبد الله في إتصال مع "الخليج 365": بأن الفرقة تأسست حديثاً، وكانت باكورة أعمالها أغنية "تحية الى غريغوار" مؤسس تيار المجتمع المدني بعد وفاته، حيث اجتمع مجموعة من الفنانين لإنجاز الأغنية تحية له، ومن هنا جاءت فكرة تقديم المزيد من الاعمال الاجتماعية الهادفة، قاموا بعدها بعدة لقاءات تحضيرية نتجت عنها أفكار لـ 9 اعمال كان "أولها خبي راسك يا شادي".

"عبدالله" كتب الأغنية عام 2015، وصورت عام 2019، ولكن احداث الثورة اللبنانية اجلت عملية المونتاج، حتى تم الإنتهاء منها في أواخر 2020 وتم طرحها مع مطلع العام 2021".