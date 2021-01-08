شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة The Queen's Gambitمصدومة لهذا السبب..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنيا تايلور جوي بطلة The Queen's Gambit، ضيفة علي برنامج The Graham Norton Show، وقالت جوي خلال البرنامج إنها في حالة صدمة لأنها لم تحقق هذا النجاح الضخم من قبل، وأنها تشعر أن النجاح الكبير كثيرا عليها وتتوتر عندما تري لوحات الاعلانات تتصدر الشوارع الكبري وعليها صورتها.

وحصل مسلسل The Queen's Gambit، على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb، المسلسل الذى طرح منه 7 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وتراوحت تقييمات حلقاته ما بين 8.9 و 9.4 على نفس الموقع، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 23 أكتوبر الماضى.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابلة جديدة، قالت الفنانة العالمية أنيا تايلور إنها ستقدم "بالتأكيد" موسمًا ثانيًا منThe Queen's Gambit ، المقتبس عن رواية بنفس الاسم كتبها والتر تيفس في عام 1983 ، والذي بنى قصتها على لحظات من حياته الشخصية، لكن بطلة The Queen's Gambit لم تتحدث عن المزيد من التفاصيل حيال الموسم الثاني.

وفي الموسم الأول، لعبت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا، دور بيث هارمون، المهووسة بلعبة الشطرنج، كما أنها لعبت دور يتيمة من ولاية كنتاكي، وقد لاقى الموسم الأول الذي عرض على شبكة (نتفليكس) المنتجة للمسلسل الدرامي، إعجاب الكثيرين من محترفي الشطرنج.

وفي الراوية التي حملت نفس الاسم "The Queen's Gambit" يتطرق المؤلف والتر تيفس إلى إدمانه محاولاته للهروب من خلال دراسة تقنيات الشطرنج الحديثة، كما يشير عن الأشخاص الذين يأخذون ممارسة الشطرنج بجدية لاسيما حينما يعانون من مشكلات شخصية.