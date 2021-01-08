شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تعلق على قرعة أبطال أفريقيا: مجموعة الأهلي مش سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة ندى بسيونى، على قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 – 2021، موضحة أن مجموعة الأهلى ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، حيث شاركت تدوينتها عبر هاشتاج "العاشرة يا أهلى".

وكتبت ندى بسيونى، عبر حسابها بموقع تويتر:" كمستوى كورة مجموعة الأهلي ليست بالسهولة كما تخيلها البعض ولكن الراحة النفسية في اللعب والمناخ الأفضل للعب بيكون مع فرق وسط وجنوب افريقيا".



ندى بسيونى

وكانت أسفرت قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 – 2021، التى سحبت ظهر الجمعة فى القاهرة، عن وقوع الأهلى حامل اللقب ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب كلا من المريخ السودانى، سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى.

والصدفة أن مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال خلال الموسم الحالى، هى نفس المجموعة ذاتها فى نسخة موسم 2018 – 2019، مع اختلاف تواجد المريخ السودانى بالنسخة الحالية بينما كان فريق شباب الساورة الجزائرى فى نسخة 2019.

ويبدأ المارد الأحمر مشواره فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بإستضافة فريق المريخ السودانى أحد يومى 12 و 13 من شهر فبراير المقبل.