شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح كليب جديد بعنوان "عم الاتيكيت" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.

ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.

وكان شاهين طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .

يذكر أن محمد شاهين طرح فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الآذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.