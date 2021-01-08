شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرمو التشويقي لفيلم "Malcolm & Marie" بطولة زيندايا وجون ديفيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Malcolm & Marie" البرمو التشويقي والدعائي للفيلم الدرامي الذي تلعب فيه زيندايا وجون ديفيد واشنطن دور البطولة، وقد تألقا النجمان في مشاهد رومانسية خلال المقطع الدعائي للفيلم، وفقا لما ذكره موقع " variety".

وفيلم "Malcolm & Marie" بطولة واشنطن الذي يلعب دور مخرج سينمائي وزيندايا في دور صديقت ، وقد سلط المقطع التشويقي على محادثات النجمين فيما يتعلق بعلاقاتهما السابقة، ومن المقرر عرض الفيلم في 5 فبراير المقبل.

واستحوذت شبكة Netflix على فيلم Malcolm & Marie مقابل 30 مليون دولار، وكان الفيلم من أوائل الأفلام التي تمت كتابتها وتصويرها أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذ فريق الإنتاج احتياطات كبيرة لحماية طاقم العمل من "كوفيد 19".



البرومو الدعائي لفيلم Malcolm & Marie

ويمكن اعتبار "Marie & Malcolm" أول فيلم روائي يتم إنتاجه خلال مرحلة الحجر الصحي، وتم تصوير الفيلم بين 17 يونيو والثاني من يوليو 2019 في Caterpillar House.

يذكرأن طاقم العمل الفيلم التزام بارتداء الأقنعة والإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي خلال تفشي فيروس كورونا أثناء تصوير الفيلم، بالإضافة إلى الإقامة في مساكن منفصلة، لحماية أنفسهم من الفيروس التاجي الذي انتشر في العديد من بلدان العالم.





لقطة من فيلم Malcolm & Marie