هادي الجيار يدخل العناية المركزة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نُقِل الفنان المصري هادي الجيار، الجمعة، إلى غرفة العناية المركزة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المحلية عن الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن حالة هادي الجيار غير مستقرة، مشيرة إلى وجوده في مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة ونقله إلى العناية الفائقة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمعاناته من مشكلات في التنفس.



وكان الفنان هادي الجيار أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه في فيسبوك قائلاً: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، وبعدها بدأت حالته الصحية في التدهور.

وشهدت الفترة الماضية إصابة عدد كبير من الفنانين المصريين بمرض "كوفيد- 19" منهم يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي وأبو.