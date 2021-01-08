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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أرنولد شوارزنيجر يقود دراجة تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "ديلي ميل" النجم أرنولد شوارزنيجر أثناء تواجده بشوارع لوس أنجلوس في إحدى جولاته المنتظمة بالدراجة، وكان حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا يتنقل على دراجته الكهربائية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وارتدى أرنولد ملابس رياضية والتي تضمنت سترة منفوخة خضراء فاتحة.
وشوهد النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر فى سانتا مونيكا، أثناء تسوقه بمفرده فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، إلا أنه اتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجى، من بينها ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من العدوى بالفيروس التاجى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أرنولد شوارزنيجر
والتقطت عدسات المصورين صورًا للفنان العالمى أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد المتاجر التى تبيع الملابس النسائية فى سانتا مونيكا، كما شوهد نجم Terminator وهو يقوم بتثبيت دراجته فى الجزء الخلفى من سيارته السوداء، حيث من المحتمل أن يتوجه لركوب الدراجة بعد رحلة التسوق.
وتألق أرنولد شوارزنيجر فى تيشيرت أزرق ملكى، واضعا قناع وجه أسود على فمه وأنفه إلى جانب نظارة شمسية سوداء، وأكمل إطلالته بـ"بنطلون" وحذاء أسود أثناء نزهة التسوق التى قام بها، ومن المحتمل أن تسوقه كان لصديقته هيذر ميليجان.
أرنولد شوارزنيجر