شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أرنولد شوارزنيجر يقود دراجة تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "ديلي ميل" النجم أرنولد شوارزنيجر أثناء تواجده بشوارع لوس أنجلوس في إحدى جولاته المنتظمة بالدراجة، وكان حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا يتنقل على دراجته الكهربائية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وارتدى أرنولد ملابس رياضية والتي تضمنت سترة منفوخة خضراء فاتحة.

وشوهد النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر فى سانتا مونيكا، أثناء تسوقه بمفرده فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، إلا أنه اتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجى، من بينها ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من العدوى بالفيروس التاجى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.