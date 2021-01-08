شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر خالد تاج الدين يعلن إصابته بفيروس كورونا: قدها وقدود وهتعدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا:" الحمد لله بعد الأشعة المقطعية ايجابي كورونا، بس قدها وقدود وهتعدي إن شاء الله.. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين".

وشارك الشاعر خالد تاج الدين في ألبوم يا أنا يالأ " الذى طرحه الهضبة عمرو دياب بأغنية "وأنا معاك" من توزيع عادل حقى وألحان خالد عز، وحققت نجاحا كبيرا، وحرص خالد على تقديم الهضبة بشكل مختلف وكلمات بسيطة تتناسب مع طبيعة أغانيه ليضع بصمة فى كل أغنية يقدمها مع النجم عمر دياب.

وحقق الثنائى خالد تاج الدين وعمرو دياب عدد من الأغانى الناجحة في مشوار الهضبة التي تخطت أكثر من 20 أغنية وأكثر ومنها "حلوة الأيام" و"قدام عيونك" و"ماله" و"قصاد عينى" و"ليلى نهارى" و"وعدتك" و"الفرحة الليلة" و"طمنى" و"لفيتها بلاد" و"روح قلبى" وغيرها.