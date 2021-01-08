شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 20 من جمال الحريم.. نور اللبنانية تلجأ لـ دينا فؤاد لتعالجها بالسحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة 20 من مسلسل "جمال الحريم" تريند جوجل ومواقع السوشيال ميديا، وشهدت الحلقة أحداث جديدة وتطورات بين بطلتى المسلسل دنيا فؤاد ونور اللبنانية، حيث لجأت نور إلى حنان – دينا فؤاد، لكى تعالجها بالسحر وطلبت منها إعادة الأسماء التي أعطتها لها في الحلقات السابقة كى تهدى من مطاردة الجن في أحلامها، بعد ما رفضت طلب إياد – حازم سمير وأصرت على موقفها، لذلك حاولت حنان – دينا فؤاد أن تقف بجوارها.

وكشفت الأحداث السابقة أن السبب وراء ما يحدث لنور هي تعاويذ "سارة" غفران محمد، ابنة "الموصيرى" فراس سعيد، وأنها تتفق مع "إياد" حازم سمير على توريط "نور" فى عملها.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.