شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبده يتلقى لقاح كورونا في السعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان محمد عبده، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وشارك الفنان محمد عبده، جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد معلقا :"المملكة العربية السعودية.. وزارة الصحة.. لقاح كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 97 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363582) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة، كما تم تسجيل (171) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (355208) حالات.



الفنان محمد عبده يتلقى لقاح كورونا

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان" ، كما طرح أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، على يوتيوب.

محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.



الفنان محمد عبده



محمد عبده يتلقى لقاح كورونا