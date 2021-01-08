شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو..هل يعود Marwan Pablo لغناء راب إسلامي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مراون بابلو شاب حقق نجاحا كبيرا في تجربة غناء الراب.. إسكندراني وجد الجمهور فى أغانيه لسان حالهم يتحدث بلغتهم يغني لهم وبلهجتهم، ولكنه فاجأ الجميع باعتزاله الغناء تماما، بحسب ما أعلن عبر "ستورى" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

بابلو كتب عبر ستورى انستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أي حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".



مروان-بابلو-على-انستجرام

مراون بابلو حذف العديد من أغنياته وكليباته من قناته على موقع "يوتيوب"، والتي تقدر بحوالي 303 ألف مشترك، وبدأها قبل عامين، ولكن أصدقاء مراون بابلو تداولوا أنباء عن عودته للغناء من جديد والسؤال هنا هل رفض الله توبة مراون بابلو، أم أن مراون عاد ليغني ولكن سيغني راب إسلامي؟

Marwan Pablo مروان بابلو واحد من مقدمى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب.

Marwan Pablo مروان بابلو من مواليد الإسكندرية، وانطلق من خلال نشر مقطوعات لأغاني راب، عبر السوشيال ميديا، ليكتسب شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.، وفي 2017، طرح مروان بابلو، أغنية "الغلاف - أوزريس" لتحقق صدى واسعا وتكون نقطة انطلاق اكتسب من خلالها جمهور أوسع من المهتمين بهذا النوع من الموسيقى.

Marwan Pablo تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة في حياة مروان بابلو الفنية، ومن أسباب رفع أجره وشهرته.

أغنية ديناميت لـ Marwan Pablo احتلت المركز الثاني في قائمة التوب 5 فى حين تصدرت أغنية شيراتون قائمة التوب 5، حيث إنها صعدت للمركز الأول من أربعة أسابيع، ومازالت متصدرة القائمة إلى الآن.