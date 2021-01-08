ابنة فيروز تهاجم مايا دياب.. والأخيرة ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على هجوم الكاتبة والمخرجة ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز.

وفي مقابلة مع برنامج "TheInsider بالعربي"، قالت: "هي عندها مشكلة وأنا عندي إهداء، أنا أهديت أغاني لوالدتها بصوتي وإحساسي في مناسبة صعبة".

وأكدت مايا دياب أنها تفتخر بما قدمته ولن تتوقف عنه، لأنها تتوقف عندما ترتكب خطأ، لكنها لم ترتكتب أي خطأ، وستستمر ما دامت تقدم شيئا جيدا وصحيحا.

يذكر أن مايا دياب قدمت أغاني لفيروز في حفل أقيم بعد انفجار مرفأ بيروت، وأهدتها إلى لبنان والشعب اللبناني، وهو ما أغضب "ريما" وجعلها تهاجمها.



