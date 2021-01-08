شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد فى وصلة هزار مع مى عمر: الفلوس غيرتك.. ولؤلؤ:والله لأعملك مصايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الفنانة مى عمر، فى وصلة هزار مع الفنان إدوارد، الذى يشاركها بطولة مسلسلها الجديد لؤلؤ، وهو المسلسل المعروض حاليا على شبكة قنوات “ON”، وذلك بعد نشرها صورة من كواليس المسلسل، حيث علق إدوارد على الصورة، مداعبا مى: "الفلوس غيرتك يا لؤلؤ"، لترد عليه الفنانة مى: "️ماشي يا مجمجه، والله لعملك مصايب أكتر".





ويترقب متابعو مسلسل لؤلؤ، للنجمة مى عمر عرض الحلقة 11 من العمل يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تصاعد الأحداث فى الحلقة الـ10، التى كشفت عن العديد من الأمور التي ستكون عقبات أمام "لؤلؤ" بعدما أصبحت نجمة الغناء الأولى سواء من منافستها كامليا – نرمين الفقى، أو من والدها الذى ظهر لها ووجد الفرصة لابتزازها.



مى عمر

ظهور عم سيد – حمدى هيكل – والد لؤلؤ في الصورة بعدما شاهد بطاقتها الشخصية في البنك، وواجها وقابلها خارج البنك، واتصاله بها ليخبرها أنها يعرف جيداً أنها ابنته، وهو ما جعل لؤلؤ متورتة وفى نفس الوقت تخفى هذا الأمر عن مدير أعمالها مجدى – إدوارد – إلا أن الحلقة المقبلة ستشهد تطورات أكثر من هذا الأمر.



مى وادوارد

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة 11 محاولات كاميليا لكسر لؤلؤ بعدما خطفت الأخيرة منها الأضواء في عالم الغناء، حيث كلفت العاملين معها بمحاولة معرفة أصل وفصل وحياتها قبل ما تعرف طارق نصار – أحمد زاهر- محاولة منها لكسرها وابعادها عن الساحة، وعلى ما يبدو أن ظهور والد لؤلؤ سيكون له دور في مساعدة كامليا فيما تخطط له.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.