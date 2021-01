شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم طرح الأول.. ديزنى تبدأ تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل Loki والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، الذى ستعرض حلقاته على منصتها، وذلك رغم عدم عرض الجزء الأول حتى الآن، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاق بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.



مسلسل loki

وكانت شركة مارفل، كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسل جديد لشخصية "لوكى – loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير المقبل، وهو ما تم بالفعل حيث بدأ تصوير الجزء الأول، على أن يطرح الموسم الأول من المسلسل فى عام 2021.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الإسكندنافية، التى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح أن يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".

وعلى جانب آخر أعلن كيفن فيجي، رئيس Marvel Studios، أن الممثل العالمى مارك روفالو يعيد تجسيد شخصية The Hulk في سلسلة She Hulk القادمة على منصة ديزنى، على أن يقوم الممثل تيم روث بإعادة تمثيل شخصية Hulk في فيلم The Abomination، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

على أن تلعب Tatiana Maslany دور الشخصية الرئيسية واسمها المستعار جنيفر والترز، المسلسل من إخراج Kat Coiro وAnu Valia مع عمل Jessica Gao ككاتبة رئيسية، ومسلسل She-Hulk يدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها.