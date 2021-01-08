شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تهنئ صديقتها آية مدنى لتعيينها بمجلس النواب بصورة من أيام المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة والفنانة هبة مجدى صديقتها وزميلتها آية مدنى بطلة العالم السابقة فى الخماسى الحديث ورئيسة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، بعد تعيينها فى مجلس النواب، حيث استعانت بصورة من أيام الدراسة والمدرسة لتهنئتها بهذه المناسبة.



هبة مجدى وآية مدنى أيام المدرسة

ونشرت هبة مجدى، عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة جمعتها مع آية وصديقاتهما فى المدرسة، وكتبت فى تعليقها عليها: "مبروك صديقتى وزميلة الطفولة آية مدنى، للعضوية مجلس النواب، بالنجاح والتوفيق دايما بيا حبيبتى"، وأضافت تعليقا آخر بعد الإشارة لصديقاتهما، قائلة: "الصورة دى عشان نحتفل سوا ونقولها مبروك وننفضح كلنا"، فيما ردت آية، قائلة: "وهى دى أهم حاجة فى الصحاب".

فيما سبق وأعربت آية مدنى، بطلة العالم السابقة فى الخماسى الحديث، عن سعادتها الكبيرة بعد تعينها فى مجلس النواب، قائلة: "طبعا حاجة تدعو للفخر وده شرف ليا.. ولما عرفت خبر تعينى صليت ركعتين شكر".





وأضافت آية مدنى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أقدم كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تعيينى فى ذلك المنصب"، متمنية أن تكون على قدر المسئولية وأن تحقق انجازات ملموسة تحت قبة البرلمان خاصة فى الملف الرياضى.

وتعد آية مدنى سفيرة للرياضة المصرية فى المحافل الدولية واللجان الأولمبية ، حيث حققت عدد من الانجازات الرياضية سواء فى المجالى الرياضى أو الإدارى.