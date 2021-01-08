شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تغنى فى كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للنجمة نرمين الفقى من كواليس مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، ظهرت خلاله أثناء ترديدها كلمات إحدى أغنيات العمل مرتدية فستانا أنيقا، أظهر مدى جمالها الطبيعى.

وحقق مسلسل لؤلؤ نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضه، ونال مسلسل لؤلؤ وبطلته مى عمر إشادات من متابعى السوشيال ميديا لما فيه من أحداث مشوقة، وتصدر تريند موقع يوتيوب فى مصر، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والإمارات على مدار الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغانى التى غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من حلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.