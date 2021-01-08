شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عمل جاهز للعرض فى شهر رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر قليلة ويحل علينا الموسم الرمضانى الذى يعتبر الأهم والأقوى لصناع الدراما المصرية، ونجحت مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المصرية وصل عددها لـ28 مسلسلاً فى تحدٍ فيروس كورونا المستجد وتأكيد وجودها بشكل نهائى فى الموسم الرمضانى، والذى يتنافس فيه نجوم الصف الأول لتقديم أعمالهم الدرامية.

على رأس تلك القائمة مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى الذى تعود به للدراما بعد فترة غياب وتظهر الفنانة منى زكى فى دور "هنا" التى تعمل فى إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذى يجسده الفنان محمد ممدوح، فيحبها ويتزوجها ثم يخونها وتنفصل عنه، لتسافر وتقابل محمد فراج وتتزوجه ويحدث ما يغير مجرى الأحداث، ويشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وهو عمل صعيدى، حيث بدأ في تصويره منذ أسبوع في الديكور الخاص به، ويشارك في بطولته بجانب رمضان الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

أما النجم محمد إمام يعود لدراما رمضان بعد غيابه العام الماضى من خلال مسلسل "النمر" للمخرجة شيرين عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدية، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والذى يواصل تصويره فى أحد فنادق وسط البلد مع النجمة هند صبرى وآخرين من النجوم، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية للمسلسل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

القاهرة كابول

ويعود النجم طارق لطفى للمانفسة فى موسم شهر رمضان من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، ومعه النجمين فتحى عبد الوهاب والفنان خالد الصاوى، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابي والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجي.

اللى مالوش كبير

مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز ومعها زوجها الفنان أحمد العوضي، فى أول عمل يجمع بينهما بعد زواجهما، ويشاركهما البطولة خالد الصاوى وأحمد سعيد عبد الغنى وإيمان السيد. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتنافس النجمة أمينة خليل في شهر رمضان من خلال مسلسل "خلى بالك من زوزو"، تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وجارى ترشيح أبطاله.

وتعود النجمة دنيا سمير غانم في شهر رمضان من خلال عمل كوميدى، ولم يتحدد اسمه بعد وينتمي إلى مسلسلات الحلقات المنفصلة المتصلة، ويشاركها البطولة محمد سلام ومحمد ثروت ومن إنتاج روزناما هشام جمال وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل "كل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج ويعد البطولة المطلقة الثانية لها، ويشاركها بطولته كل من رانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمي وقصة محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني.

أما النجمة حنان مطاوع تخوض السباق الرمضانى من خلال مسلسلها "ورد" ويعد البطولة المطلقة الأولى لها ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعي، سارة الشامي، وتيام قمر، والعمل من تأليف فتحى الجندي، وإخراج شادي أبو شادى.

عش الدبابير

أما النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد فينافسان فى موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "عش الدبابير"، ومعهم الفنان عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى ينافسان به في موسم شهر رمضان، بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، حيث يواصل فريق العمل التصوير في احدى مراكز التدريب على الطريق الصحراوى من خلال مشاهد اعتصام رابعة، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام في نفس الديكور، والعمل من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان، ويضم العمل عددا من النجوم أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، والفنان الشاب أحمد داش، إنتاج شركة سينرجي، ويتناول تضحيات جديدة لرجال القوات المسلحة.

نجيب زاهى زركش

يعود النجم يحيى الفخراني للسباق الرمضانى بمسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي قطع شوطا كبيرا في تصويره ويشاركه البطولة أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود، وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا ينافسان في شهر رمضان المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير في ديكور فيلا أشرف عبد الباقى، ويعد العمل من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية التي يتم عرضها في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة مي عمر وهبة مجدي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، ومحمد مهران ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

قرر صناع مسلسل يوسف الشريف بتقليص عدد الحلقات إلى 15 حلقة، ومازال العمل قيد الإعداد، حيث تم الانتهاء من كتابته، وهو تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل ضل راجل

أما النجم ياسر جلال ينافس بمسلسله "ضل راجل"، وتم انطلاق التصوير منذ 3 أسابيع والعمل بطولة محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

بين السما والأرض

المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، والمسلسل بطولة هاني سلامة أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

رهبة

ينافس النجم فتحى عبد الوهاب بمسلسل "فوبيا" الذى تغيرر اسمه إلى "رهبة" وتشاركه في بطولة العمل الفنانة آيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين ومحسن منصور ودارين حداد ومي القاضي وبهاء ثروت وناصر سيف، والمسلسل من تأليف طارق بركات.

بنت السلطان

ولأول مرة تخوض الفنانة روجينا البطولة المطلقة في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "بنت السلطان"، ويشاركها البطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين.

دم غزال

النجمة غادة عبد الرازق تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل "دم غزال"، ويتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركها البطولة كل من الفنانين شريف سلامة، مى سليم، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد إبراهيم واخراج محمد أسامة.

قصر النيل

وتبدأ النجمة دينا الشربينى تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل" الذى تنافس به في السباق الرمضانى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى ويشاركها البطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وندا موسى وأحمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.

حرب أهلية

النجمة يسرا تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل اجتماعى بعنوان "حرب أهلية"، ويشاركها في بطولة العمل النجمة هيفاء وهبى، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وهو نفس فريق مسلسل "خيانة عهد"، ويتم انطلاق التصوير بعد تعافى بطلة العمل من فيروس كورونا.

وضع طيران

أما النجمة نيللى كريم تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل "وضع طيران"، وهناك جلسات عمل تتم بين صناع العمل استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، من ومن المقرر الإعلان عن أبطاله ويخرجه أحمد خالد.

الطاووس

ويعود النجم السورى جمال سليمان للمنافسة في شهر رمضان بعد مسلسله "أفراح إبليس"، بمسلسل "الطاووس"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك بالبطولة الفنانة سميحة أيوب وسهر الصايغ، ومن سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

الملك

مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

المؤسسة

مسلسل كوميدي من بطولة بيومي فؤاد وعمرو وهبة، وجار ترشيح باقي الأبطال، وهو من تأليف بدر نور وإخراج أحمد الجارحي.

وتعاقدت شركة سينرجي مع كل من على ربيع لتقديم مسلسل رمضاني، وكذلك مصطفى خاطر، وجار الإعداد لهما حاليا.