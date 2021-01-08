فن ومشاهير

آية عبدالله تطرح أغنية "معاك لحد الصبحيه".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغنية جديدة، تحمل اسم "معاك لحد الصبحية" علي يوتيوب، والأغنية تم إذاعتها على راديو شعبى إف إم، من كلمات وألحان وتوزيع طه الحكيم.

 

 

 

يذكر أن المطربة آية عبدالله طرحت أغنيتها "كنت بكدب" في بداية السنة الجديدة علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد و توزيع عمر إسماعيل، ومهندس صوت محمد إسماعيل، وحرصت آية عبدالله علي تسجيل أغنية كنت بكدب في ستديو صوت الحب.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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