شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبدالله تطرح أغنية "معاك لحد الصبحيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغنية جديدة، تحمل اسم "معاك لحد الصبحية" علي يوتيوب، والأغنية تم إذاعتها على راديو شعبى إف إم، من كلمات وألحان وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن المطربة آية عبدالله طرحت أغنيتها "كنت بكدب" في بداية السنة الجديدة علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد و توزيع عمر إسماعيل، ومهندس صوت محمد إسماعيل، وحرصت آية عبدالله علي تسجيل أغنية كنت بكدب في ستديو صوت الحب.