طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية ليسرا والدغيدي والإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحمد لله بدأت أخبار الشفاء من كورونا .. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الأزمة.. الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية أسعدتني أنها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة".

أضاف: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة، وإيناس الدغيدي أكدت تعافيها التام، والمخرج الشاب أحمد نادر صار سلبيا تماما.. بينما الصديق العزيز وائل الإبراشي انتقل من مرحلة استقرار الحالة إلى التحسن وهو في طريقه للتعافي".

تابع: "وكبيرنا وأستاذنا عمرو موسى بعث لي من المستشفى برسالة مطمئنة أنه حاليا أفضل وعلى طريق التعافي التام".

اختتم: "ندعو الله الشفاء للجميع، وإن شاء الله نطوي جميعا هذا الملف ويتبدد حتى من الذاكرة".