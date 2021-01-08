رقص تامر حسني وبسمة بوسيل على أغنية La casa de papel (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع المطرب تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، ويظهران في مناسبة خاصة مع بعض الأصدقاء وهما يرقصان على أغنية "bella ciao" من المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel.

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الجاري، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا"، وتخطت مشاهدات الكليب 4 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" حتى الآن.

وتقول كلمات أغنية "خليك فولاذي": "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم، وتتعوجلك مستحيل تعدلها، وبتبقى حاسس فجأة إنك لوحدك، وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك، بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة، قدامك ألف فرصة في أكتر من طريقة، خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي، ما هو أصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة، لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقصلك الغوازي".