محمد صبحي يُحيي ذكرى ميلاد زوجته برسالة مؤثرة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان الكبير محمد صبحي على إحياء ذكرى ميلاد زوجته الراحلة نفين رامز، بكلمات مؤثرة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

ونشر "صبحي" صورة له رفقة زوجته وعلق عليها: "حبيبتى.. النهاردة يوم ميلادك 8 يناير، كل لحظة فى رحمة ومغفرة وسكينة".

وأضاف: "أفتقدك وأفتقد العالم بغيرك، لكن ما يريحني انك رحلتي في وقت فيه العالم أصبح قبيحا، وما يعينني بعدك هو كل لحظة وكل يوم وكل كلمة كانت بيننا، أحبك".

من ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد صبحي مؤخرًا باليوبيل الذهبي لمسيرته "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي احتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.