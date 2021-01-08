بعد زفافها.. هند البلوشي تتصدر مؤشرات البحث

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تُعلن من خلاله رسميًا زواجها من المطرب العراقي علي يوسف.

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وظهرت "البلوشي" في الفيديو وهي تغني وترقص مع صديقاتها في قاعة أفراح في أجواء عائلية بسبب مراعاة ظروف فيروس كورونا.



وكتبت "البلوشي"على الفيديو اسم عريسها على يوسف، ووضعت صورة الخاتم ما يؤكد صحة زواجها، بحسب ما انتشر بمواقع التواصل.



وكانت البلوشي متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، وله منها من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا العام 2018.



نشأة هند البلوشي



نشأت هند البلوشي في عائلة فنية حيث كان والدها عازفًا للعود، وأختاها هما المغنية والممثلة مرام والممثلة مي البلوشي.



في العام 2005 دخلت هند البلوشي إلى المجال الفني، بعد أن قدمها الفنان

جمال الردهان في مسلسل زينة الحياة وقيل أنه اكتشف موهبتها حين حضرت لإحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل اللقيطة والذي قدم بنفس العام وأخذ نصيبًا كبيرًا من النجاح.



بعد اللقيطة إنهالت عليها العروض، بالرغم من أن بعضًا من أخبار حياتها الخاصة والمشاكل التي كانت تواجهها على صعيد زواجها كانت قد بدأت تطفو على السطح وبلغت ذروتها حين أعلن زوجها اعتزالها الفن من غير موافقتها لتبدأ الخلافات بينهما إلى أن حصلت على الطلاق واستمرت بعد ذلك بالتمثيل، وقد شاركت مع شقيقتاها مرام ومي في فيديو كليب أغنية "في العلالي" لمرام، وشاركهم فيها مشعل الشايع.



حياة هند البلوشي الأسرية



تزوجت هند البلوشي قبل دخولها المجال الفني مرتين،

في عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي، وانجبت ابنتهما الأولى عبير.



في يناير 2013 انجبت ابنهما الثاني جاسم، استمرت زواجهما حتى أغسطس 2018، وبعدها أعلن مشاري العوضي طلاق هند البلوشي، وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان "مستفز"، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين أي انهما منفصلين منذ عام 2016 لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة.



مشاركات البلوشي الغنائية



للفنانة هند البلوشي عده مشاركات غنائية كان أبرزها المشاركة في مهرجان القرين الثقافي الثالث عشر، وذلك في حفل تراثي مع الفنانين بشار الشطي وصلاح حمد خليفة وذلك في أواخر عام 2006.



قدمت أغنية بعنوان "عمود البيت" مع أختها مرام والتي تتحدث عن والدهما المتوفي، كما قدمت أغنيه "حبيبتنا الكويت"، والتي قدمت في العيد الوطني عام 2008 من خلال أوبريت حكامنا وأحلامنا.

وفي عام 2011 قدمت أغنية بمناسبة عيد الحب بعنوان "إحساس مع مشاري العوضي، وكتبت كلمات أغنية "رحت فيها" والتي غناها مشاري العوضي.



وطرحت فيديو كليب (مستفز) في أغسطس 2018 طرحت فيديو كليب، وقامت بغنائه وإخراجه وتمثيله وكتابة كلماته، وفي نوفمبر أطلقت اغنية عراقية بعنوان "ماكو"، من كلمات وألحان محمد الشطي.