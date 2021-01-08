فيديو.. ناصيف زيتون يحقق 4 ملايين ونصف المليون بأغنية "كذبة ورا كذبة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان ناصيف زيتون، بأغنية "كذبة ورا كذبة"، أكثر من 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة، خلال أكثر من أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: فادي أبوخليل، ألحان: فادي أبو سلامة، توزيع: عمر صباغ، وتقول كلماتها "كذبة ورا كذبة ومش فاهم اللعبة الهيئة قصص صعبة وما استوعبا هالقلب حبي ماعاد فايد صفى حمل زايد ومن

دمك البارد تجمد دفا هالحب مقهور منك هالقلب مقهور زادت همومو وعالجفا مجبور ضحى معك عالحلوة والمرة وهلق رجعلي خاطرو مكسور".

يذكر أن آخر إصدارات ناصيف الغنائية كانت من خلال أغنية "يا عسل"، التي طرحها في أكتوبر الماضي، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات:ريشا ساركيس، ألحان:فادي مرجان،

توزيع:علي حسون، وتقول كلماتها"ما بتتخيل بدقيقة كم مرة تخطر بالي هيدي هي الحقيقة شو حلوة هيدي الحالة بقلبي زحمة أشواق وبكل الأوقات مشتاق ومين لعندو هيك عيون تمرق لحظة ما يشتاق".

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إضافة إلى إحيائه لحفله الغنائي في دبي مساء الجمعة الماضية ضمن احتفالات رأس السنة هناك، التي ضمت عددًا من نجوم الغناء العربي، أبرزهم "نجوى كرم، ماجد المهندس، محمد حماقي، محمود العسيلي، حسين الجسمي".