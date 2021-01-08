حقيقة إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان الكبير هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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كتب "الجيار": "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

شهدت الأيام الأخيرة حالات إصابة متعددة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث لحقت بعدد من

الفنانين والإعلاميين، وجاء من بين الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا: "الفنانة يسرا، كريم فهمي، الإعلامي وائل الإبراشي ودينا عبد الرحمن، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، ايناس الدغيدي، أمير كرارة، ماجد المصري".

وفي سياق أخر، كان قد إنضم الفنان الكبير هادي الجيار

وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير هادي الجيار

مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.