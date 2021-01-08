الليلة.. وائل الفشني يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال الفنان وائل الفشني، وذلك اليوم الجمعة الموافق 8 يناير بقاعة الحكمة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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وائل الفشنى" هو حفيد الشيخ "طه الفشنى" وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيرًا، درس وائل فى إيطاليا وقد بدأ الغناء منذ ٢٠ عامًا.

قدمه الفنان على الحجار كثيرًا في حفلاته

بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائمًا ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى، تعاون وائل أيضًا مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عددًا من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل "واحة الغروب" والذى حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل

التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.