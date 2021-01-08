مهرجان أفلمها السينمائي يكرم يسرا ومحمود حميدة

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يكرم مهرجان أفلمها السينمائي كل من الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، والكاتب عبد الرحيم كمال، في حفل افتتاح الدورة الأولى التي ستعقد عن بعد، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

أعلنت إدارة مهرجان أفلمها السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى برئاسة الفنانة سماح أنور، عن فتح باب التقديم وتسجيل الأعمال التى تم إنتاجها فى نهاية أغسطس 2020 للمشاركة فى فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان التى ستنطلق فى الفترة من 28 يناير وتستمر حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم ، تحت شعار " سينما المرأة " برعاية وزارة الثقافة، بشرط الا تحتوي هذه الأعمال على عنف او سلوكيات هدامة، او ازدراء للأديان وسوف يتم استبعاد الأعمال التي تخالف ذلك.

وأوضحت رئيس المهرجان الفنانة سماح انور أن المهرجان يسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين و مخرجين و كتاب سيناريو و مديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال اقامة العروض والفعاليات والندوات والورش اون لاين لدعم الشباب و الفنون الدرامية السينمائية التى تمثل حافزا كبيرا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوي العالم وهي فكرة بدأت منذ عام 2017 بمشروع صغير لاستقبال أهم الاعمال السينمائية القصيرة للشباب المبدعين واستقبلت فى فى 3 أيام عدد كبير من الأفلام التى أبهرني مستواها وطريقة تصويرها والموضوع المطروح من خلال هذه الأفكار والتى تعتبر جميعا أعمال خارج الصندوق بتكلفة انتاجية خاصة دون ممول أو جهة إنتاج مساعدة فقررت تبني هذه الفكرة باقامة هذا المهرجان لاتاحة الفرصة للمبدعين للتواجد على الساحة.

وأشارت قائلة: "أن المشاركات سوف تقتصر على الأفلام القصيرة فقط، فيما تحمل الدورة الأولى شعارًا مناصرًا للمرأة العربية، وهذا المهرجان هوالوحيد برعاية وزارة الثقافة، الذى تنطلق فعالياته عبر الإنترنت، مؤكدة أنه سيكون محفل فني وثقافي ذات صبغة عالمية، وسيستقبل مشاركات شبابية من مختلف دول العالم ، حيث ان الشباب هم اقدر على الوصول الي غيرهم بطرق لا يصل اليها الابداع المباشر سواء كان فنيا او غيره من المجالات الى جانب المحافظة على استمرارية المهرجان بشكل سنوي يضمن مواكبة المبادرات الوطنية المطروحة لخلق فرق عديدة من الشباب الفنانين في مختلف مجالات الابداع السينمائي".

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، والكاتب عبد الرحيم كمال، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

أما فيما يخص لجنة التحكيم فيتم اختيارها من النجوم في كل دورة حسب توجهها و الموضوع العام المطروح بها ، حيث تتكون اللجنة وتتنوع ما بين مخرج ومدير تصوير وممثل او ممثلة وكاتب سيناريو .