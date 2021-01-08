داليدا خليل تتألق بالقفطان المغربي

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تألقت الفنانة والممثلة اللبنانية داليدا خليل بالقفطان المغربي، خلال ارتدائها له في أحدث جلسة تصويرية.

وصرحت داليدا من خلال حوار فني مع مجلة "نساء المغرب"، أن "القفطان المغربي جزء من الجاذبية التي تملكتني تجاه المغرب، وقد شدني اليه منذ فترة" وأنه من بين التصاميم العربية التي لاتزال تحافظ على أصالتها وجماليتها مضيفة "عجبني بزاف"، وانها لن تكون المرة الأخيرة لارتدائه.

وأردفت النجمة اللبنانية ، أن حضارة المغرب عميقة و شاسعة الأفق وليس من السهل الاطلاع على كل تفاصيلها، مضيفة أن هذه النقاط تنمي ميولها للاهتمام والتوغل في مسارات حضارة المغرب المتنوعة ومسيرتها الطويلة والممتدة في تاريخ الحضارات القديمة.

وتعد الفنانة اللبنانية داليدا خليل فنانة شاملة و متعددة المواهب، حيث وضعت بصمتها في مجال الغناء والرقص والتمثيل الذي لعبت من خلاله دور البطولة في مسلسل "سر" و قدمت أيضا العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية

وأعربت داليدا ، بالرغم من تعدد مواهبها ، الا أن التمثيل يبقى هو الذي يتزعم مسيرتها الفنية، حيث صرحت أن التمثيل، يبقى النقطة التي انطلقت فيها نحو مجالات أخرى.

ويشار الى أن الفنانة داليدا خليل، حافظت على لقب ملكة جمال شمال لبنان لمدة 12 سنة، كما كانت سفيرة لأهم العلامات التجارية.

وجدير بالذكر ، أن الفنانة الشاملة ، أطلقت مؤخرا اغنية بعنوان "شيك أوي" ، والتي حققت نجاحا كبيرا سواء على مستوى اليوتيوب او عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بالعمل و وصفوه بالمميز و المختلف . شيك اوي من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى.