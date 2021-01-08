شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرقص مع زوجته بسمة بوسيل على أغنية la casa de papel.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم تامر حسنى فى مقطع فيديو وهو يرقص مع زوجته بسمة بوسيل، حيث استمتعا بوقتهما خلال الرقص معًا وسط مجموعة من الأصدقاء على أغنية المسلسل الإسبانى "la casa de papel" الشهيرة "bella ciao"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع عرض أجزاءه الأربعة، وهو المسلسل الذى لاقى رواجًا واسعًا لدى الجمهور المصرى والعربى بشكل عام.



تامر حسنى يرقص مع بسمة بوسيل

وانتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى بينما كان تامر حسنى وبسمة بوسيل يستمتعان بالأغنية، وقد تداول معجبوها المقطع المصور على السوشيال ميديا دون أن ينشره أياً منهما عبر حساباتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى.



تامر حسنى يرقص مع زوجته

من ناحية أخرى وصلت أغنية "مبطلناش إحساس" للنجم تامر حسنى إلى 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهى من ألحان محمد حمزة وكلمات محمد القاياتى وتوزيع أمين نبيل ميكس هاني محروس، ماستر جلال حمداوى.



تامر مع بسمة بوسيل

وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.



تامر وبسمة

وكان النجم تامر حسنى قد عبر عن سعادته الكبيرة بنجاح أحدث أغانيه "مبطلناش إحساس"، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم وإنتم صنفتوه انه راقي وبيعبر عنكم، فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".

وتابع "بجد الحمد لله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللى بيعمل حاجه مختلفة وصادقة بتوصل وزى ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزه ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوى وإدارة الإنتاج هاني صليب.