شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمينة خليل بلوك جديد قبل "خلى بالك من زيزى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة أمين خليل لأحدث جلسة تصوير لتستعرض جمال ملامحها واللوك الجديد الذى أقبلت عليه، وهذا ما أكدته عبر صورها بموقع الإنستجرام، وظهرت أمينة خليل بإطلالة أنيقة، حيث كانت على آخر صيحات الموضة.

وتشارك أمينة خليل فى شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى" ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح ليجسد دور البطولة أمامها، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.



امينة خليل

ويعد مسلسل "خلى بالك من زيزى" التعاون الرابع الذى يجمع محمد ممدوح الشهير بتايسون بـ أمينة خليل، بعد تعاونهما فى مسلسلى "لا تطفئ الشمس"، و"قابيل" وفيلم "الخلية".

الفنانة أمينة خليل آخر أعمالها مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.