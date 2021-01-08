شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ أحمد السقا من دوره فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى مسلسل "نسل الأغراب" المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، فى الديكور الخاص به فى فيلا أشرف عبد الباقى بديكور منزله خلال أحداث المسلسل، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير للبدء فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل للانتهاء من عدد كبير من المشاهد.



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وينشر ”الخليج 365” صورة للنجم أحمد السقا من دوره فى المسلسل وهو مرتدى الزى الصعيدى أمام ديكور منزله، حيث يتناول العمل فى إطار درامى اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى.

وصور محمد سامى نحو 30% من المسلسل، حيث يتبقى له بضعة مشاهد مؤجلة للفنان أمير كرارة الذى أصيب مؤخرا بكورونا ليتم تصوير نصف حلقات العمل ليستعد للدخول فى أعمال المونتاج.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.