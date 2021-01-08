شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هبة مجدى ومحمد محسن فى فوتوسيشن جديد احتفالا بذكرى الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى محمد محسن وهبة مجدى فى أحدث صور لهما بفوتوسيشن جديد خطفا به الأنظار، حيث نالت الصور إعجاب متابعيهما الذين عبروا عن ذلك من خلال التعليقات عبر الحساب الشخصى للفنانة هبة مجدى على موقع "إنستجرام"، بعدما نشرت 4 صور جديدة لها بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، واتسمت فيها إطلالتهما بالكلاسيكية.



هبة مجدى مع زوجها محمد محسن

تأتى تلك الصور بعدما احتفل الثنائى بداية العام الجارى بمناسبة مرور 5 سنوات على ذكرى خطبتهما، حيث نشرت أكثر من صورة وقتها تلخص ذكرياتهما معاً فى عام 2016، وعلقت عليها: "في مثل هذا اليوم من 5 سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومى بعد عرض مسرحية ليلة من ألف ليلة وسط كل الناس والجمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا".



هبة مجدى وزوجها المطرب محمد محسن فى إطلالة كلاسيكية

يشار إلى أن الفنانة هبة مجدى، كانت قد ظهرت - فى وقت سابق - أثناء احتفالها بالكريسماس بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، بالإضافة إلى ابنتهما، عبر صورة جمعتهم مع بابا نويل، وحرصت هبة في تعليقها على الصورة آنذاك على تهنئة متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث شاركت الصورة مع الجمهور من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.



صورة رومانسية تجمع هبة مجدى وزوجها محمد محسن

وظهرت الفنانة هبة مجدى بملابس شتوية إلى جوار زوجها محمد محسن، بينما كان ظهر شخص متنكرًا فى زى بابا نويل وحمل ابنتهما التى ارتدت قبعة بابا نويل الشهيرة باللون الأحمر والأبيض، يأتى هذا فيما شاركت الفنانة هبة مجدى، فى وقت سابق جمهورها صورا جديدة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك"، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وحصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك: "ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب"، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلقت بعدد من القلوب".