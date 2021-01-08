شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور حالة هادى الجيار الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان الكبير هادى الجيار بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وأجرى تحاليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، وأعلن هادى الجيار إصابته عبر صفحته فيس بوك وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

ومن جانبه أكد المخرج تامر حمزة لـ"الخليج 365"، أن الفنان هادى الجيار أصيب بفيروس كورونا، وأنه تحدث معه أمس الخميس وحالته متدهورة وهناك مضاعفات بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح منذ فترة.

وكان الفنان الكبيرهادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى..

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.