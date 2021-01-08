شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنانة حورية فرغلي فى آخر ظهور قبل عام بفيلم "استدعاء ولى عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة حورية فرغلي حرص عدد من الفنانين على دعمها خلال الأيام الماضية، بعد تصريحاتها الأخيرة خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، والتى كشفت فيها عن معاناتها من الوحدة والاكتئاب إثر تجاهل الوسط الفنى، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، إضافة إلى تعرضها للتنمر طوال الوقت.



هنا الزاهد تدعم حورية فرغلى

الفنانة حورية فرغلي من ضمن الفنانات اللاتى دعمنها كانت هنا الزاهد التي كتبت عبر استورى حسابها على إنستجرام، قائلة: الجميلة من الداخل والخارج حورية.

الفنانة حورية فرغلي دعمها أيضا محمود عبد المغنى، حيث نشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بـ الفنانة حورية فرغلي ، وعلق عليها: "كنتي وستظلين جميلة قلبآ وقالبآ، أزمة وهتعدي"، وكذلك سيد رجب، دعم حورية فرغلي، ونشر صورة له معها، عبر موقع "فيس بوك"، وعلق عليها:"أزمة وهتعدي وإنتى جميلة القلب قبل أى شىء".

غياب الفنانة حورية فرغلي عن الساحة وتصريحاتها جعلت الجمهور والمتابعين يدعموها فى ظل الأزمة التى تمر بها، وعدم تلقيها عروض المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "استدعاء ولى عمر" والذى تم عرضه في شهر ديسمبر من عام 2019، وبعدها اختفت تماماً ودخلت في عزلة بمنزلها.



الفنانة حورية فرغلي على افيش فيلم استدعاء ولى عمرو

الفنانة حورية فرغلي شاركها بطولة فيلم "استدعاء ولى عمرو" محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.



الفنانة حورية فرغلي فى آخر اعمالها فيلم استدعاء ولى عمرو



الفنانة حورية فرغلي



الفنانة حورية فرغلي من آخر افلامها



الفنانة حورية فرغلي من فيلم استدعاء ولى عمرو