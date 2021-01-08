شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقه 11 .. هل يساعد ظهور والد لؤلؤ كامليا فى معرفة ماضيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعو مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر عرض الحلقة الـ 11 من العمل يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تصاعد الأحداث فى الحلقة الـ10، والتى كشفت عن العديد من الأمور التي ستكون عقبات أمام "لؤلؤ" بعدما أصبحت نجمة الغناء الأولى سواء من منافستها كامليا – نرمين الفقى، أو من والدها الذى ظهر لها ووجد الفرصة لابتزازها.

ظهور عم سيد – حمدى هيكل – والد لؤلؤ في الصورة بعدما شاهد بطاقتها الشخصية في البنك، وواجها وقابلها خارج البنك، واتصاله بها ليخبرها أنها يعرف جيداً أنها ابنته، وهو ما جعل لؤلؤ متورتة وفى نفس الوقت تخفى هذا الأمر عن مدير أعمالها مجدى – إدوارد – إلا أن الحلقة المقبلة ستشهد تطورات أكثر من هذا الأمر.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 11 تكشف محاولات كاميليا لهزيمة لؤلؤ

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة الـ 11 محاولات كاميليا لكسر لؤلؤ بعدما خطفت الأخيرة منها الأضواء في عالم الغناء، حيث كلفت العاملين معها بمحاولة معرفة أصل وفصل وحياتها قبل ما تعرف طارق نصار – أحمد زاهر- محاولة منها لكسرها وابعادها عن الساحة، وعلى ما يبدو أن ظهور والد لؤلؤ سيكون له دور في مساعدة كامليا فيما تخطط له.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.