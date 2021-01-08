شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يتغزل فى نفسه بصورة من الطفولة: كلما ازداد جمالك زاد أعداؤك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يمازح النجم محمد هنيدى متابعيه عبر وسائل السوشيال ميديا على طريقته الخاصة، كما اعتاد أن يشاركهم بصور نادرة له من الطفولة بين فترة وأخرى، بطريقة كوميدية، الأمر الذى كرره مؤخراً بنشر صورة له من الطفولة وتغزل فى نفسه، مؤكداً أنه كلما زاد جمال الشخص زاد أعداؤه، بقوله: "الورد يأخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل، كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك ازداد أعداؤك وقل أصدقاؤك".



هنيدى على انستجرام

وكان النجم محمد هنيدى قد استعاد ذكرياته فى وقت سابق مع صديقه النجم الراحل علاء ولى الدين فى مرحلة شبابهما، بكلمات أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. اعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور هنيدي حيث حصدت أكثر من 145 ألف إعجاب.

كما جاءت التعليقات عليها كالتالى، فقال الفنان محمد محسن: "الله يرحمه ويحسن إليه ويبارك لنا في عمرك"، فيما قال الفنان فادي خفاجة: "الله يرحمه ويحسن اليه وربنا يكرمك انك فاكر صحبك وصديقك في الزمن ده".

يشار إلى النجم محمد هنيدى كان قد أكد لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحا أنه جار جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك فى بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.