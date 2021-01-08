شكرا لقرائتكم خبر عن Marwan Pablo .. اعتزل الفن خوفا من الله ورجع بدون تبرير ويستعد لأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Marwan Pablo مطرب راب بعدما اشهتر لفترة قصيرة قرر الاعتزال مبررا ذلك بأنه رغبة منه فى المثول لطاعة الله، وكتب Marwan Pablo على خاصية "ستورى" إنستجرام "محدش يطلب منى أرجع تانى بعد إذنكم، أنا بتوب لربنا حاليًا، وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى، لكن فجأة وبدون مقدمات قرر Marwan Pablo العودة للفن مرة أخرى وأنه يستعد لطرح أغنية جديدة.



Marwan Pablo

Marwan Pablo مروان بابلو واحد من مقدمى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب.



Marwan Pablo

Marwan Pablo مروان بابلو من مواليد الإسكندرية وانطلق من خلال نشر مقطوعات لأغاني راب، عبر السوشيال ميديا، ليكتسب شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.، وفي 2017، طرح مروان بابلو، أغنية "الغلاف - أوزريس" لتحقق صدى واسعا وتكون نقطة انطلاق اكتسب من خلالها جمهور أوسع من المهتمين بهذا النوع من الموسيقى.

Marwan Pablo تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة في حياة مروان بابلو الفنية، ومن أسباب رفع أجره وشهرته.

أغنية ديناميت لـ Marwan Pablo احتلت المركز الثاني في قائمة التوب 5 فى حين تصدرت أغنية شيراتون قائمة التوب 5، حيث إنها صعدت للمركز الأول من أربعة أسابيع، ومازالت متصدرة القائمة إلى الآن.