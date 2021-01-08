شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 10 تصريحات للكاتب الراحل وحيد حامد ودع بها جمهوره قبل وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 42، كان الظهور الأخير للسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا يوم السبت الماضى 2 يناير الجارى، حيث تم تكريمه على المسرح المكشوف ومنحه جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر، وتسببت كلمته الأخير في موجة من البكاء لكثير من النجوم الحاضرين في حفل افتتاح المهرجان وتصفيق حاد لمدة طويلة، وأقيمت ندوة تكريمه يوم 6 ديسمبر الماضى، وقال تصريحات عديدة وكأنه يودع أصدقائه قبل أن يرحل عن عالمنا.

وحيد حامد: ارتبكت أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة والكلمة كانت من قلبى

قال الكاتب الكبير وحيد حامد خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى: "عاوز أقول حاجة مهمة فى ليلة الافتتاح مفروض محضر كلمة عشان أقولها لقيت الأضواء والناس ارتبكت وطلعت الكلمة من قلبى زى ما طلعت وفى المشوار الطويل بتاعى اشتغلت مع نجوم كبار زى عادل إمام نور الشريف أحمد زكى وفاروق الفيشاوى".

وحيد حامد لما بحس بتقدم العمر بشتغل مع مخرجين شباب ومنهم مروان عشان ميزعلش

قال وحيد حامد، لما بحس بتقدم العمر وخايف من الجمود بشتغل مع مخرجين شباب عشان أجدد فكرى ومنهم مروان عشان ميزعلش، ولما اشتغلت فى التلفزيون مع إسماعيل عبد الحافظ ومحمد ياسين استفدت بالخبرة والرؤية الجديدة بجددها عندى طوال السنين اللى فاتت.

وحيد حامد : معملتش حساب لحد وكل قرش دخل بيتى من قلمى

وقال وحيد حامد الحمد الله أنا مكنش عندى حسابات، ومعملتش حساب لحد أنا كل قرش دخل بيتى وجيبى من قلمى، ولم أكسب أى شىء إلا بجهد حقيقى".

وحيد حامد: احترمت كل ايد طيبة اتمدت ليا واتعلمت التواضع من الكبار

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، زمان المجتمع كان فيه حب مش ضغينة والكبير بيشيل الصغير، أنا كنت بشوف الفرحة فى قلوب الناس مش زى الزمن ده، وزمان وأنا صغير أتعلمت من محمد عثمان الكاتب الكبير كان بيحتوينى واحترمت كل إيد طيبة أتمدت ليا، ولم أخذل أى إيد واتعلمت التواضع من الكبار جدا اللى شوفتهم.

وحيد حامد: مروان ابنى له إخوات كتيرة في المهنة ومبسوط ان في ناس كيتر اتعلمت منى

قال وحيد حامد مروان لو له إخوات فى المهنة هيبقى له إخوات كتير وسعيد جدا إن ليا ناس أتعلموا منى حاجة وبقوا كتاب كبار فى الزمن بتاعنا ده، وأنا عايش جوة الناس، ومهتم بالشأن العام، وعيشت عمرى كله للناس".

وحيد حامد للرقابة الفنية: فكها شوية عشان الناس تتنفس

ووجه وحيد حامد كلمة خلال الندوة لخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قائلا عايز أقوله نفكها شوية ويفتح الشبابيك عشان الناس تتنفس وكل واحد يقول اللى عنده.

وحيد حامد: أنا بنصح الكتاب أنهم يتحايلوا على الرقابة بنفس طريقتى

ووجه وحيد حامد نصيحة للكتاب الحاليين قائلا، أنصحكم فى التعامل مع الرقابة بالتحايل عليها، فقد كنت أتجاوز لأنى عارف أنى هتخانق مع الرقابة فكنت أحط مشهد فى السيناريو مالوش لازمة واحد بيمسك ايد واحدة أو يبوسها وأتخانق عليه فيهتموا بالحاجة الفاضية دي، ويسيبوا ليا الحاجة المهمة.

وحيد حامد: كل قضية تبنتها كنت مقتنع بها سواء صحيح أو خطأ

وقال وحيد حامد، لا أتذكر بأنى خضت معارك مع أحد، لأنى لا أريد شيئاً من أى شخص ولم أطمح أو أطمع يوماً فى منصب أو نفوذ، بل كان شغلى الشاغل هم الناس فقط وطرح مشاكلهم وهمومهم، وأنا لم أتبنى قضية إلا وكنت مقتنعاً بها تماماً، سواء كانت صحيحة أو لا.

وحيد حامد: كنت أتمنى تواجد كل من رحلوا عنى في تكريمى بمهرجان القاهرة

وقال الكاتب الكبير وحيد حامد، كنت أتمنى تواجد كل من رحلوا عنا وتعاونت معهم أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة من بينهم محمود ياسين، محمود عبدالعزيز ، أحمد زكي ، الكبير محسن زايد، ورأفت الميهي.

وحيد حامد: ادتونى عمر جديد ومفيش كلمة كتبتها الا وانا حاطت الناس في ذهنى

وقال الكاتب الكبير وحيد حامد، أدتونى عمر جديد واستمرارية، وحب ودعم من اللى أنا شايفه، وأنا كنت شديد الإخلاص للكلمة اللى بكتبها، ومفيش كلمة كتبتها إلا وأنا حاطت فى ذهنى الناس اللى عايش وسطهم وده أترد ليا فى الآخر".