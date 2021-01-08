فيديو.. مايا دياب ترد على هجوم ابنة فيروز عليها: هي عندها مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على هجوم ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز عليها، بعد غنائها عدة أغاني لوالدتها خلال حفل أقيم بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت "مايا"، خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: "هي عندها مشكلة وأنا عندي إهداء، أنا أهديت أغاني لوالدتها بصوتي وإحساسي في مناسبة صعبة مر بها لبنان".

وأضافت: "بفتخر وماراح وقف ولا يوم، بنوقف لما بنكون عم نغلط لكن إذا لم نخطئ نستمر".

وكانت ريما الرحباني أعربت عن استيائها من غناء مايا دياب أغنيات والدتها فيروز وإهدائها للشعب اللبناني.