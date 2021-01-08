سُلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها المخرج السوري وائل رمضان، ونشر تصورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "سُلاف"، على الصورة برسالة رومانسية جاء فيها: "الحب، وأما بعد.. ما هو أبعد من الحب، وما هو أقرب إلى الله، كل عام وأنت كما أنت".

وأضافت: "وائل.. قلب طفل صغير يُسعدك إن عرفت، ويد أب حانية تمتد إليك إن احتجت، ومروءة أخ كبير تنتشلك إن وقعت، وعقل صديق يهديك إن عن الطريق تهت، ودفء واحترام حبيب، وأما بعد، ليس بعد.. فهناك الكثير".



آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" الذي حقق جدلا كبيرا قبل عرضه.