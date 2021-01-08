رامي جمال يعلن وفاة شقيقة زوجته بعد ساعات من دخولها في حالة صحية حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان رامى جمال، عن وفاة شقيقة زوجته، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله فى أخت زوجتى، أشهد الله أنكِ أهل للطيب والبر لكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها ولنا بالصبر".

وذلك بعد ساعات من نشر رامي جمال تغريدة طالب فيها جمهوره بالدعاء لشقيقة زوجته بعد تدهور حالتها الصحية قائلًا: "أسألكم الدعاء لأخت زوجتى لأن حالتها حرجة، يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب".

من ناحية أخرى، أعلن رامي جمال عن تجديد تعاونه مع شركة الإنتاج الذي تعاون معها في ألبوماته السابقة.