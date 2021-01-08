 جيمي فالون يترك 400 دولار بقشيشاً لنادل في عطلة نهاية الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 04:35 مساءً - ما أجمل إحساس الأثرياء بالفقراء،وتقديرهم لجهدهم في إسعاده في المناسبات وعطلات الأعياد،والأجمل هو زيادة البقشيش لهم في الأعياد والعطلات ليحسنوا هم أيضاً الإحتفال مع عائلاتهم ببعض المال القليل المتوفر لهم. والممثل والإعلامي الأمريكي جيمي فالون استطاع إسعاد نادل على طريقته الخاصة من خلال مفاجأته ببقشيش غير عادي في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عام 2021 الجديد.

أحب الممثل والإعلامي الأمريكي ومقدم برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهير جيمي فالون نشر مشاعر جميلة وتقديم أموال صعبة المنال في ظل جائحة فيروس كورونا في العطلة الأسبوعية الأولى من العام 2021 الجديد.

سعد النادل بهذا البقشيش الكريم من الزبون الشهير

جيمي فالون

بحسب موقع "باج سيكس"،قال أحد الشهود له،إنه شاهد في وقت متأخر من الليل الإعلامي والممثل الكوميدي الشهير جيمي فالون مع زوجته نانسي جوفونين يتناولان العشاء بأحد مطاعم "كيساكي" في " ووتر ميل" في عطلة نهاية الأسبوع ،وأن جيمي فالون ،البالغ من العمر"46 عاماً" خلال طريقه للخارج،ترك 400 دولاراً بقشيشاً للنادل،وسعد النادل بهذا البقشيش الكريم من الزبون الشهير .

ووقف جيمي فالون وهو يضع كمامة واقية خلف الزجاج الشبكي ،يلبي طلبات معجبيه بالتقاط الصور معه .



