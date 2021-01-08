نصائح النجمات لمواجهة الخيانة والتحرش وهجر الحبيب وكيد الحموات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 04:35 مساءً - لم تعد حسابات نجمات الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد ساحة لعرض جمالهن، ولا حتى الدعاية لأعمالهن الفنية، وإنما تحولت هذا العام لساحة حقيقية لتبادل الأفكار والنصائح، ورغم كل مساوئ فيروس كورونا وايام العزل الصحي والتباعد الاجتماعي، إلا أنه سيبقى صاحب الفضل، في تدعيم أواصر الحوار بين النجمات وبين المتابعين وبخاصة الفتيات اللواتي تلقين نصائح عاطفية واجتماعية أغلبها إيجابية وبعضها مغلف بالكوميديا، وقليل منها لا يصدق مثل نصائح "كيد الحموات" وكيفية نسيان "الحبيب السابق".

سارة نخلة لديها طريقة مجربة للانتقام من الحبيب الخائن

منى زكي تنصح الأمهات لمواجهة ظاهرة التحرش

منى زكي اشتهرت طوال مسيرتها الفنية بالتركيز على أعمالها فقط ووضع عائلتها خارج منطقة الضوء، ولكن مع تنصيبها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، وبد تفاعل ابنتها "لي لي" مع المتابعين على موقع إنستقرام، بدأت تتخلى تدريجيا عن صمتها، وتقدم النصائح للأمهات اللواتي يعانين من تقلبات الحالة النفسية والمزاجية لبناتهن المراهقات، وأثناء انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا، شاركت منى جمهورها عدة رسائل موجهة للمراهقين والمراهقات وأولياء أمورهم، ورسائل حول التحرش الجنسي بالفتيات.

منى زكي تحاورت مع ابنتها حول طرق مكافحة التحرش

وقالت في إحداها: بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الاعتداء أنا ممكن أقول بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا إنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة.

ووجهت رسالة مماثلة لأمهات الذكور المراهقين قالت فيها: عزيزاتي أمهات المراهقين أرجوكم اقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضي، قولوا له أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الإذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقي لأ".

شيرين عبد الوهاب تنصح الأمهات

المطربة شيرين عبد الوهاب تعتز بلقب "أم البنات" ورغم أنها بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي طوال العام 2020، إلا أنها أصرت على تقديم النصائح للأمهات للحيلولة دون وقوع فتياتهن ضحية التحرش الجنسي، وطالبتهن بدعم الصغيرات وعدم قمعهن، والتقدم ببلاغات رسمية ضد المتحرش حتى لا تتعلم الفتاة الصغيرة الصمت على هذه الأفعال بقية حياتها.

شيرين عبد الوهاب تقدم نصيحتها للإمهات

وغردت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا من التحرش والاغتصاب، كلموهم.. اهتموا بيهم متخليش بنتك تخاف تلجأ إليك في أي موقف .. كونوا سندهم .. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم.

نصيحة منة شلبي للفتيات: لا تكونوا مثاليات في كل شيء

النجمة منة شلبي أعلنت موقفها النهائي من الزواج مؤكدة أنها لن ترتبط لارضاء المجتمع وحمل لقب زوجة وإنها تفضل حياة العزوبية وعدم الانجاب على خوض تجربة زواج فاشل، ومن بعدها صارت تقدم نصائح خاصة للفتيات لتعزيز ثقتهن في أنفسهن ودعمهن بمواجهة "المجتمع الذكوري" وكانت آخر نصيحة لها هي عدم الظهور بطريقة مثالية طوال الوقت لأن هذا الوضع غير طبيعي ويؤثر على نفسيتها وصحتها، ومن الضروري ان تتعايش كل فتاة مع حقيقة نفسها وأن تسمح للجانب السلبي فيها بالظهور.

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منة اختارت صورة من جلسة تصوير بالأبيض والسود تظهر أنوثتها، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: متابعاتي العزيزات.. ليس عليك أن تكوني مثالية طوال الوقت.. إنه ليس واقعيا أو صحيا.. اسمحي لنفسك أن تكوني كل ما أنتِ عليه.. اعترفي بكل مشاعركِ.. عليك أن تشعري من أجل التعايش.

اللافت أن منة منذ شهرين اختارت صورة من نفس جلسة التصوير، لترفق بها نصيحة مماثلة قالت فيها: أيتها السيدات الأعزاء، لا تربطوا ابدأ قيمتكن الذاتية بالناس المحيطين بكن، أصنعوا مواقفكن الإيجابية باستمرار، لأنه ليس من الأنانية أن تحبوا أنفسكن وتكونوا لطيفين معها.

نصيحة يسرا للاستمتاع بالحياة

الفنانة يسرا بعد مسيرتها الطويلة مع عالم الفن صارت أيقونة للأمل وحب الحياة، ولهذا تحرص على توجيه نصائح دعم للفتيات الراغبات في تقليدها، ومن أبرز نصائحها للمراهقات: تتمتع الحياة دائمًا بلحظات جميلة، حاولى جاهدًة اللحاق بها في الوقت المحدد.

يسرا تطالب بالاستمتاع بالحياة

منة فضالي تنصح الباحثات عن السعادة

منة فضالي وضعت عصارة خبرتها في الحياة لتقديم "وصفة السعادة" لمتابعاتها، واختصرتها في "وضع الحدود" بين حياتها الخاصة، وبين المجتمع، وقالت: نصيحة لكي تعيش سعيدًا في هذه الدنيا ليكن بينك وبين الناس حدود لا تسمح لأحد أن يتخطاها، كن كبيت جميل، والحدود هي السور الذي يحميك.

منة فضالي

الفنانة السورية نسرين طافش تحولت لواحدة من أكثر نجمات السوشيال ميديا متابعة في العام 2020، والسبب الأول هو حرصها على وضع نصائح قابلة للتطبيق بجوار صور اطلالاتها الراقية، وأبرز نصيحة قدمتها للمراهقات هذا العام هو التخلي عن الجدية الزائدة، ومنح المزيد من الوقت للعب واللهو لصنع مناخ من البهجة قادر على تحدي الاكتئاب الذي لازم فترة العزل الصحي وأثر على نفسية الكثير من المراهقات.

نصيحة نسرين طافش لاستعادة البهجة

وكتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع إنستقرام: شكرا حبايبي .. ومكملين بالمرح وبالسعادة وأجواء البهجة. اسمحوا للطفل الذي بداخلكن انو يلعب ويرقص ويضحك ويجن ويبتكر ولا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة لأن الحياة أثمن وأجمل وأبسط لهذا السبب بحب تيك توك.

نسرين طافش تقدم نصيحة لاستعادة البهجة

نصيحة سميحة أيوب لمواجهة الخيانة الزوجية

الفنانة سميحة أيوب تصدت لظاهرة زيادة معدلات الطلاق في مصر بسبب اكتشاف الزوجات خيانة أزواجهن، ووجهت نصيحة إلى كل سيدة تكتشف خيانة زوجها، قائلةً: بنصح أي ست تكتشف الخيانة متقولش لزوجها، لأن يوم ما تقول لزوجها ستخرج من البيت.

سميحة أيوب تنصح بتجاهل الخيانة الزوجية

أضافت أيوب: الست العاقلة متقولش.. ولا كأنها عرفت حاجة عشان البيت يفضل مستقيم وماشي.. دي تبقى ست عاقلة وعظيمة.

تابعت: الست تواجه وتقول لزوجها لما تعرف وتتأكد من نفسها أنها مش حتقول كده وترجع تعيط تاني، تعالج المسألة بعقل، الزوج غلط ومفيش حد مبيغلطش، وإذا حصل كده بلاش الست تحكم بالحديد والنار، بني آدم وغلط.

واصلت: الست وقتها لازم تحاول تشوف إيه اللي ناقصها وخلى زوجها يبص لحد تاني، لازم يكون في نقص، وكذلك الست لما تخون، الست مثلا اللي مبتسمعش كلام حلو من زوجها أول ما حد يقولها تديله ودنها، العلاقة لازم يكون فيها حنان وصداقة وأخوة.

صفاء سلطان تنصح اليائسات بغرام "خيبة الأمل"

أغرب نصيحة قدمتها فنانة لمتابعاتها، كانت من النجمة الأردنية صفاء سلطان التي نصحت بالوقوع في غرام "خيبة الأمل"، بدلا من الاستسلام للعذاب ولوم النفس، واستعانت صفاء بجلسة تصوير خضعت لها حصريا ل "الخليج 365"، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: الطريقة الوحيدة لمواجهة الخيبات المتوالية ... هي أن يعشق المرء فكرة الخيبة ... إذا أفلح المرء في ذلك ... لا يعود يفاجئه شيء".

صفاء سلطان تتصالح مع خيبة الأمل

أضافت قائلة: يسمو فوق كل ما يحدث ... يصبح الضحية التي لا تقهر ... كم هي خيبة الأمل ... إنها تكون بمقدار الأمل نفسه ... الأمل الكبير يولد خيبة أمل كبيرة ".

وسبق أن استعانت صفاء سلطان بنفس الصور لكتابة منشور عن ضرورة احترام الأنثى وان التقدير لا يقل أهمية عن الحب، وقالت: لتسعد الأنثى لا يكفي أن تقدم لها الوردة لتشعرها بحبك بل عاملها على أنّها هي الوردة الأجمل في حياتك.

وأضافت: تعلموا احترام الأنثى ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. لا يمكنك أن تكون أكرم من الأنثى فإن أعطيتها الأمان كانت لك وطن.

نصيحة سارة نخلة للانتقام من الحبيب

الأكثر غرابة من نصيحة صفاء سلطان، هو نصيحة الفنانة السورية سارة نخلة التي وضعت مسودة لخطة كاملة يمكن لكل فتاة تنفيذها للانتقام من حبيبها الذي لا يقدّر قيمة تضحياتها ولا يمنحها الاحترام، وطالبتهن بالابتعاد عنه فورا وحرمانه من الحب وتركه للذكريات، وألا تستلم لمشاعرها إذا عاد مظهرا الندم.

سارة نخلة قدمت نصيحتها للانتقام عبر حسابها بموقع الفيس بوك على خلفية أزماتها مع زوجها أحمد عبدالله محمود وقالت: أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب، مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة، ابعدي واحرميه من الضحكة الي كان بيضحكها معاكي، من الكتف الي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك إنه مفتقدك بس هو بينه وبين نفسه عارف أنه خسرك وبيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هيعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة وصبرك عليه كان ألف مرة".

طريقة سارة نخلة للانتقام من الحبيب

وأضافت: بس خلاص مفيش حاجة بتدوم، حتى مامته إلى خلفته مش دايماله، امشي، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير واديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي، ربنا كبير أكبر مما تتخيلي وبيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان الي راح كويس بس طلع كويس انه راح.

وتابعت: كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان.

حلا شيحة لا تعترف بالحب على حساب كرامة المرأة

المثير أن حلا شيحة قدمت نفس النصيحة ولكن بطريقة أقل حدة، وطلبت من كل فتاة عدم الاستمرار في علاقة حب أو ارتباط زواج على حساب كرامتها، وأكدت أن المرأة قوية وتمتلك صفات عديدة يفتقدها الرجال، ويجب أن تعبر كل امرأة عن هذه القوة بالأنوثة والثقة.

أضافت حلا: الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها وحنيتها ... سر قوتها في ضعفها احياناً وجمالها في بساطتها، الست فعلاً قوية لأنها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل؟

حلا شيحة تنصح الفتيات بالحفاظ على كرامتهن على حساب الحب

تابعت قائلة: الست تملك القدرة لتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية اولادها واهتمامها ببيتها وجوزها، الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها، بتبني وبتربي وبتكبر وفي أيدها تزرع كل الخير والسعادة وتطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل.

وواصلت قائلة: الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها وثقتها في نفسها، كوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك ونفسك أنتي غالية وعالية، أوعي تقللي من نفسك ولا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتى حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فوراً ومتخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك.

واختتمت رسالتها بقولها: الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك وحبايبك اللي محتاجينك، لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام والتقدير واعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما أنتن الأجمل والأقوى.

نصائح ايتن عامر الذهبية لكيد الحموات

الفنانة ايتن عامر تعشق النصائح الساخرة ومن بينها نصائح وصفتها ب "الذهبية" لكيد الحموات، وأكدت أنها تملك طريقة فعالة لكل سيدة تريد أن تكيد لحماتها دون أن تخسر زوجها، وقدمت اسكتش كوميدي بعنوان "جحيم النفس" أذيع ضمن فقرات برنامج "snl بالعربي"، حيث تقمصت شخصية خبيرة متخصصة بالقهر النفسي، ومؤلفة كتاب "يا بخت من بات ظالم والناس فاكراه مظلوم" ووجهت مجموعة من النصائح منها أن الناس نوعان الأول سيء والثاني لم يثبت باليقين القاطع أنه أسوأ، ولهذا يجب التمسك بتدابير وحكم ذهبية منها القاعدة التي تقول "يا تكيدي يا تنكادي" والاختيار لكل سيدة، ليه أقتل واحدة لما ممكن أشلها؟ ليه أجيب لنفسي مصيبة لما ممكن أجيب لها سكتة قلبية؟

ايتن عامر لديها طريقة كوميدية لكيد الحموات

وردا على سؤال حول كيفية قهر الحماوات قالت: أوعي تثقي في ست زيك وتحكيلها على كل حاجة، حاولي توقعي بين جوزك وحماتك بس من غير ما تبيني، ليه تحرقي دمك لما ممكن تشلي اللي قدامك.. كل ما تحبي تضايقي واحدة قوليلها إنتي تخنتي كدة ليه.

أضافت أضربي ولاقي يعني شككي في نسبه من أمه وبعدها امدحي فيها، والعبي على منطقة الشك في حبها لأخوه أكثر منه، وشككي دوما في اصابتها بالالزهايمر، واتقني دور المسكينة دوما حتى لا تشك فيك.

شيرين رضا: لا تهدمي حياتك الزوجية

الفنانة شيرين رضا خالفت كل التوقعات حول كونها امرأة قوية ومستقلة ضحت بحياتها الزوجية مع النجم عمرو دياب من أجل تحقيق ذاتها كفنانة، وقدمت نصائح مغايرة تماما لما فعلته هي شخصيا بحياتها الخاصة، حيث طالبت النساء بعدم التفتيش وراء أزواجهن، وتقبل فكرة أن تكون هناك صديقة مقربة لزوجها، واخيرا التخلي عن كرامتها للحفاظ على الحب!!

شيرين رضا تعلمت الدروس من تجربة زواجها

شيرين أكدت أن بحث أى زوجة وراء زوجها سواء عبر الهاتف المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي، سيؤدى بها لحقائق تهدم حياتها الزوجية، ولهذا طالبت كل سيدة بالتوقف عن التفتيش وراء زوجها، الا إذا كانت متأكدة من خيانته وتريد الدليل، كما نصحت بنات جنسها بتقبل فكرة ان تكون لكل رجل صديقة مقربة يحكى لها تفاصيل حياته مؤكدة أن الصداقة بين الرجل والمرأة لا تعني الحب دوما.

وطالبت شيرين كل سيدة بالحفاظ على بيتها والتنازل عن كرامتها طالما تحب زوجها وهو يستحق التسامح وقالت: بطلوا تدعبسوا ورا رجالتكوا عمّال على بطال حتلاقي حاجة مش حتعجبك وساعتها حتضطري تسامحي أو متكمليش، أنا شايفة أنك تسامحي، عندك الاختيار.. ما تبوظيش حبك عشان كرامتك لأن مفيش حاجة اسمها كرامة في الحب، بس الراجل كمان يكون يستاهل وبيتعامل بنفس التفكير.

طريقة سمية الخشاب لمواجهة الملل

الفنانة المصرية سمية الخشاب، التزمت بصرامة بقواعد التباعد الاجتماعي طوال فترة تفشي فيروس كورونا، وقدمت نصائحها لكل الفتيات المتابعات لها لمواجهة "ملل العزل الصحي" عبر مقطع فيديو تم نشره بحسابها على موقع إنستقرام وقالت فيه: وانت قاعدة في البيت في حاجات كتير اوي ممكن تعمليها .. ممكن نرتب دواليبنا.. نطلع الهدوم القديمة نديها لحد محتاجها .. نبقى عملنا خير ورتبنا الحجرات اقروا كتب اهتموا بجمالكم وبشعركم .. فيه حاجات كتير جدا.

سمية الخشاب ابتكرت طريقة لمواجهة ملل العزل الصحي

وتابعت: الرجالة ممكن يصلحوا الحاجات اللي بايظة في البيت هتلاقي في كهربا .. حيطة عايزة تدهن سباكة عايزة تتصلح اقعدوا مع بعض دي فرصه انكوا تقعدوا تتكلموا مع بعض.. دي فرصة نتلم زي زمان.

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